Не все проекты понравились архсовету

На состоявшемся 20 декабря заседании архитектурно-художественного совета Севастоооля рассмотрели 12 проектов, часть которых отправили на доработку.

Спорткомплекс у ЦУМа одобрили

Новый спортивно-оздоровительный центр с подземным паркингом построят в районе ЦУМа на ул.Вакуленчука.

Земельный участок на праве аренды принадлежит ОАО «Спортивный центр «СоцЮг», договор аренды заключен в 2017 году на основании публичного аукциона, проведенного ДИЗО. Предложенные на рассмотрение проект разработало ООО «АПБ «Основа».

Участок размером в 30 соток представляет собой холмистую местность с перепадом высот до 8 метров. Территория граничит с хоздвором универмага, жилой многоквартирной и малоэтажной застройкой.

Само здание имеет шесть этажей, два из которых — подземный паркинг на 42 места (первый и цокольные этажи). Высота четырех надземных этажей 16,9 м. На первом и втором — спортзал, открытая терраса для йоги, на третьем этаже — медицинский реабилитационный центр, на четвертом — спортивное кафе.

Здание имеет треугольную форму с плавными углами. Каждый угол здания индивидуален: стеклянный, с открытыми балконами или наглухо закрытый панелями. По всему периметру расположены рифленые и гладкие фальш колонны. Фасад отделан натуральным камнем или, как альтернатива, фибробетонными панелями.

Проект получил положительную оценку членов архсовета, однако вопросы были: относительно транспортной и пешеходной доступности объекта и отсутствия перспективы развития последней. Непонимание вызвало также цветовое решение здания, не сочетающегося с окружающими зданиями.

Откровенно против проекта высказался разве что депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов, который заявил, что сделает все, чтобы проект не состоялся. В отличие от него, член Севастопольского Союза архитекторов Георгий Григорьянц оценил проект, как достойный, озвучив только одно замечание — местный проезд стоит превратить в улицу. В свою очередь, председательствующий на совете замгубернатора Николай Гордюшин завил, что данный проект однозначно будет реализован.

Кресты на больнице скорой помощи «зарубили»

Проект больницы скорой помощи в районе Хутора пятницкого, представленный АО «Гипроздрав», сразу вызвал неприятие севастопольского архитектурного сообщества.

Первое, что не понравилось, — сочетание на фасаде синего и желтого цветов. Особенно не понравилось конструктивное решение по усилению здания. Московские разработчики решили усилить проектные диафрагмы жесткости наложением прямо на фасады диагональных металлических связей в виде крестов, кое-где даже перекрывающих окна больничных корпусов.

Местные архитекторы категорически потребовали изменить такое конструктивное решение, предложив вместо него запроектировать монолитную бетонную стену, как вариант антисейсмического усиления.

У членов совета также вызвало сомнение индивидуальность проекта, они решили, что использована типовая разработка, с довольно сомнительной привязкой к местности.

Еще одно замечание — неэксплуатируемая крыша. По мнению экспертов, поверхность крыши можно было бы озеленить, с последующим использованием в качестве рекреационной зоны для пациентов больницы. Да и в целом фасад оживился бы и «заиграл».

Кстати, в качестве варианта цвета присутствующие однозначно сошлись на белом.

По мнению Н.Гордюшина, отправка проекта на доработку никак не повлияет на дальнейшую его реализацию. Даже с учетом того, что строительство больницы уже идет. Строящееся восьмиэтажное здание (плюс подвальные помещения) больницы скорой помощи включит отделения неотложной и общей хирургии, нейрохирургии, отоларингологии, челюстно-лицевой хирургии, гинекологии, урологии, травматологии, интенсивной терапии.

Напомним, что в 2020 году правительство Севастополя заключило соглашение с ООО «РТ-СоцСтрой», относяшейся к госкорпорации «Ростех», общая сумма заключенного тогда соглашения (включая строительство онкологического центра) составила 7,6 млрд рублей.

Каток на Мельника строили не по проекту

Одна из причин замершей на сегодня стройки крытого Ледового дворца на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе оказалось ведение стройки не по изначальному проекту. Таковой дважды рассматривался на архсовете и был в итоге утвержден. Однако сейчас строительство ведется совсем по другому. В результате было принято решение адаптировать согласованный проект к уже возведенному каркасу.

Новый фасадные решения представила представитель OOO «Севастопольархпроект» Елена Корнева. По ее словам, разработчики попытались придать фасаду эффект ледяного искрящегося айсберга. Идея понравилась совету, эксперты сочли, что белоснежное здание явно украсит въезд в город.

— Мы сейчас спасаем проект, — пояснил изменение конструктивных решений Н.Гордюшин.

Отправили работать над ошибками

Полное фиаско при обсуждении потерпел проект мемориальной доски В.В.Верещагину в районе Георгиевского монастыря. Он предложен региональным отделением Российского географического общества и приурочен к 170-летию русского художника. Как оказалось, В.Верещагин посвятил несколько этюдов красоте мыса Фиолент.

Доску предполагается установить на подпорной стене Георгиевского монастыря, прямо у основания лестничного спуска к морю.

Доска уже изготовлена, но этот факт не исключил ее критики: черная гранитная доска идентична тем, что повсеместно устанавливают на городских кладбищах. Не понравился совету также текст, который изобилует лишней информацией, но ничего не рассказывает о творчестве художника в этом месте.

Однако главным аргуметом, перечеркнувшим все остальные, стала орфографическая ошибка, которую заметил в тексте архитектор Г.Григорьянц — вместо слово «Георгиевский» на плите выбито «Гегоргиевский».

Кроме того, на архсовете рассмотрели проекты благоустройства трех общественных пространств: капремонт территории, прилегающей к памятнику Герою Советского Союза П.Д.Осипенко в селе Осипенко, капремонт сквера у школы №41 по ул.Горпищенко, а также капремонт территории в районе церкви села Дальнее.

Кстати, по последнему также возникло немало вопросов, связанных со смешением стилей, применением неуместных отделочных материалов, а также неприятием лавочек-диванов и урн, которые откровенно надоели своим однообразием даже в городских скверах.