Назначены сенаторы от Запорожской и Херсонской областей

Представителем исполнительной власти Запорожской области в верхней палате российского парламента стал Дмитрий Ворона, от Херсонской — Константин Басюк.

Об этом сообщили руководители новых российских регионов Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

О Д.Вороне известно, что он уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт. С октября 2020-го по февраль текущего года возглавлял Корпорацию развития Крыма, после стал советником главы республики Сергея Аксенова.

На сайте Россконгресса сообщается, что К.Басюк — председатель Совета директоров акционерного общества «Хабаровский аэропорт», председатель Российско-Иракского Делового Совета при Торгово-промышленной палате РФ, член президиума правления «Опоры России».