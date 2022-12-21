Назначены сенаторы от республик Донбасса

В Донецкой и Луганской народных республиках назначены по два представителя в Совет Федерации РФ.

Представлять исполнительную власть ДНР в Совфеде будет Наталья Никонорова, экс-глава МИД республики. Законодательную — Александр Ананченко, ранее он был председателем правительства ДНР.

Два сенатора от ЛНР — заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова и теперь уже бывший руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас.

Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент Владимир Путин и врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию.

По закону каждый из регионов России делегирует в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.

Сенаторы от новых российских регионов незамедлительно включатся в работу, для этого все готово, удостоверения они получат 23 декабря.