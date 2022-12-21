Диану ищут опять

Полиция Севастополя разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану Гордиенко, которая уже неоднократно уходила из дома. Ее местонахождение неизвестно с 9 декабря.

«Отделом МВД России по Гагаринскому району разыскивается несовершеннолетняя Гордиенко Диана Дмитриевна, 17.01.2007 года рождения, которая 9 декабря 2022 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-коричневого цвета до плеч, глаза светло-карие, кожа смуглая.

Особые приметы: на правой руке тонкие порезы от запястья до локтя, левая бровь осветлена, в правой брови пирсинг, уши оттопыренные. Была одета: черная куртка, черная юбка, красный свитер, белая кофта, чёрные ботинки, при себе имела разноцветный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Д.Гордиенко, просят незамедлительно сообщить по тел. (8692) 73-87-01 или 102.

В прошлый раз Д.Гордиенко пропала год назад. Она вышла из школьного автобуса, но домой так и не пришла. Тогда ее удалось найти в квартире 80-летнего севастопольца. Девушка рассказала, что к такому поступку ее подтолкнули конфликты в семье.

Она уходила из дома и в 2020 году.