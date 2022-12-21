Чиновники получат по 8,5 тысяч суточных и двойную зарплату за командировки на новые территории

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 декабря подписал указ о двойном денежном вознаграждении для чиновников, командированным на новые территории России.

Таким образом, региональные выплаты приводятся в соответствие с указом президента РФ Владимира Путина.

Севастопольским государственным служащим, в период их нахождения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей денежное содержание выплачивается в двойном объеме; суточные возмещаются в размере 8480 рублей, говорится в указе губернатора. При этом исполнительные органы Севастополя, аппарат губернатора и правительства города «могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения расходов, связанных с такими командировками». Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета.

Уточняется, что указ распространяется на командировки чиновников с 30 сентября 2022 года.

Напомним, указ В.Путина о двойных выплатах чиновникам, которые отправляются в командировки на новые территории, опубликован 17 октября 2022 года.