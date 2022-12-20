В театре построили «Сказочный остров»

Второй год подряд Севастопольский русский драмтеатр им.Луначарского удивляет жителей города необычной елочной инсталляцией. Нынешняя — очередной совместный проект театра и Севастопольской художественной школы.

Как рассказал «Севастопольской газете» художник театра Дмитрий Приходько, сначала в соавторстве с Художкой придумали идею, а потом ее доработали.

— В этом году, вдохновившись произведениями Пушкина, мы решили сделать сказочный остров. Это не впрямую остров Буян, но что-то по стилистике близкое. Это некий остров, на котором построен волшебный град, где живут множество сказок, — пояснил он идею.

На сказочном острове живут Русалка, Кот ученый, а еще Белка, которая грызет орешки в золотых скорлупках. В стенах же самого города угадываются множество сказок в виде прорезных композиций, объединенных общей идеей. В каждом простенке — отдельная мизансцена из какой-то пушкинской сказки, всего их около пятидесяти.

На вопрос о выборе произведений Пушкина, Д.Приходько рассказал, что в них соавторы увидели некую связь времен, поскольку сказки передаются от поколения к поколению и составляют культурный код русского народа.

Работа над островом продолжалась больше месяца. Весь фронт работ поделили на два участка: один взяла на себя Художественная школа, все остальное досталось художникам театра, бутафорам и студентам из Ялты — будущим сценографам.

— Только из Художки в проекте задействованы больше двухсот ребят, они сделали башни и елочные украшения, — продолжил рассказ Д.Приходько.

Театральные художники и бутафоры выполнили основную прорезную композицию, которая включает задний план вместе с большим дворцом, а также весь предметный план по кругу.

Когда все элементы композиции были готовы, их собрали, завели свет и различные световые эффекты. В целом, инсталляция получилась более статичной, чем прошлогодняя, но гораздо богаче по вариативности.

— Думаем, что композиция этого года будет не хуже прошлогодней. Наш сказочный остров, как и в прошлом году, расположится вокруг елки, с небольшими проходами, которые требуется оставить согласно противопожарным нормам, — объяснил Д.Приходько.

Еще днем 20 декабря создатели инсталляции дорабатывали последние штрихи.

— Вот сейчас снег уложим, и все будет готово! — кивнул в сторону своих помощниц художник.

Первые зрители смогут увидеть чудо-елку уже вечером 20 декабря, в это время состоится предпремьерный показ новогодней сказки «Аленький цветочек».