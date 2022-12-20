«Штык и парус» начинают ремонтировать

Реставрационные работы на обелиске должны завершиться в декабре 2023 года.

Между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Севпроектмонтаж» заключен госконтракт на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю».

Согласно техническому заданию и сметной-документации, за 0,73 млрд рублей специалисты Севпроектмонтажа должны произвести реставрационные и общестроительные работы, проложить инженерные сети, благоустроить пространство у памятника. Контрактом предусмотрен аванс в размере 0,45 млрд рублей, это 62%.

ООО «Севпроектмонтаж» производило капитальный ремонт общественных пространств вокруг здания администрации Гагаринского района, на пр.Октябрьской Революции, а также текущие ремонты внутриквартальных дорог и придомовых территорий города. Компания имеет лицензию на подобную деятельность с 2019 года. В департаменте городского хозяйства особо подчеркнули, что и лицензия на реставрационные работы у подрядчика есть.