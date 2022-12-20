Расторгнуть кабальный договор по видеокамерам и паркоматам нет возможности

Расторжение договора концессии несет для города б о льшие финансовые риски, чем продолжение его исполнения. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на пленарном заседании Законодательного собрания.

Он подчеркнул, что изначально был заключен кабальный договор, но его расторжение в одностороннем порядке грозит штрафами, которые в настоящее время город выплатить не сможет, что приведет даже к более сложной ситуации, чем сейчас.

М.Развожаев отметил, что в этом году город не будет платить концессионеру дополнительные средства из бюджета, которые определены в концессии.

«Сейчас мы всю сумму перекрываем штрафами ПДД и даже получаем незначительную сумму в бюджет», — сказал он.

В прошлом году из городского бюджета на эти нужны концессионеру за эксплуатацию камер фиксации нарушений ПДД было дополнительно выделено более 100 млн рублей.

Концессионное соглашение между правительством Севастополя и компанией VessoLink в рамках программы по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» было подписано в 2016 году на 12 лет. Планировалось, что для обслуживания аппаратного комплекса будет создано 150 рабочих мест.