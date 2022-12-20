Расторгнуть кабальный договор по видеокамерам и паркоматам нет возможности
Расторжение договора концессии несет для города большие финансовые риски, чем продолжение его исполнения. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на пленарном заседании Законодательного собрания.
Он подчеркнул, что изначально был заключен кабальный договор, но его расторжение в одностороннем порядке грозит штрафами, которые в настоящее время город выплатить не сможет, что приведет даже к более сложной ситуации, чем сейчас.
М.Развожаев отметил, что в этом году город не будет платить концессионеру дополнительные средства из бюджета, которые определены в концессии.
«Сейчас мы всю сумму перекрываем штрафами ПДД и даже получаем незначительную сумму в бюджет», — сказал он.
В прошлом году из городского бюджета на эти нужны концессионеру за эксплуатацию камер фиксации нарушений ПДД было дополнительно выделено более 100 млн рублей.
Концессионное соглашение между правительством Севастополя и компанией VessoLink в рамках программы по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» было подписано в 2016 году на 12 лет. Планировалось, что для обслуживания аппаратного комплекса будет создано 150 рабочих мест.