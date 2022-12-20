Растет число заболевших свиным гриппом, есть и летальный случай

В Севастополе растет число заболевших ОРВИ — недельный эпидемический порог по заболеваемости превышен на 19,2%. Есть и заболевшие свиным гриппом.

Процент госпитализации больных с диагнозами ОРВИ в сравнении с прошлой неделей увеличился в два раза. С 12 по 18 декабря в больницы и поликлиники города обратились 3078 человек с симптомами ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Почти половина заболевших — дети до 14 лет.

Всего в Севастополе зарегистрированы 54 случаев гриппа. Из них 30 — на прошлой неделе, в том числе пять случаев свиного гриппа и один летальный исход. Все заболевшие не были привиты.

Врачи настоятельно рекомендуют при первых симптомах заболевания оставаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением. И обязательно обратиться к врачу.