Похабщину и свастику на лестнице в Крепостном переулке закрасили

Скамейки со смотровой площадки лестницы обещают убрать в ближайшее время. Теперь это будет транзитная зона, чтобы там никто не засиживался.

Не успели власти города к концу года отчитаться об окончании реконструкции верхней части лестницы в Крепостной переулке, как вандалы непотребными надписями и нацисткой символикой разрисовали ее стены в средней части.

«Вчера в одном из телеграм-каналов появились фотографии исписанных стен вдоль лестницы от Центрального рынка до Крепостного переулка. Автор в своём обращении пишет, что лестница вся исписана похабщиной и оскорбительными лозунгами», — сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он возмущен, что в комментариях под фотографиями кто-то оставил провокационную надпись: «Соорудили обзорную площадку для туристов... Ага, пусть теперь полюбуются на патриотическую столицу».

«Лавки изначально были установлены для удобства пешеходов и пенсионеров. Но теперь нам действительно придется их убрать. Это стало местом притяжения людей, которые вредят имуществу города... К сожалению, мы вынуждены прибегать к этим действиям и у нас нет другого выхода. Будем делать на этом участке транзитную зону и наблюдать за ситуацией», — сказал Е.Горлов.

Нужно отметить, что первой реакцией главы горхоза на акт вандализма, было желание установить на лестнице видеокамеры, которые облегчили бы работу правоохранительным органам. Но в дальнейшем, он свое мнение изменил: установка видеокамер удовольствие не из дешевых.

В результате к концу следующего дня участок расписанный вандалами закрасили, одну из четырех скамеек убрали, убытки подсчитали и обратились с заявлением в полицию.

Лестница недоделок

Многострадальную лестницу в Крепостном переулке ремонтировали четыре года. Сначала ее нижнюю часть, через несколько лет — забытую в проекте верхнюю. Простой в ремонте Е.Горлов объяснял несоответствием проекта ландшафтному решению. Он обещал, что территорию рядом с подъемом благоустроят клумбами, тротуарами и подъездными путями, а саму лестницу осветят.

Верхнюю часть лестницы отремонтировали, а фонари не появились. Закономерно, что на заявление главы горхоза, что у департамента нет другого выхода как сделать из лестницы транзитную зону, убрав скамейки, один из севастопольцев написал: «Яркое освещение успешно решает проблему злачных мест».

Благоустройство в Крепостном переулке также пока не наступило: строительный мусор не вывезли, верхние ступени не подмели.

Также в комментариях люди возмутились, что при реконструкции подпорных стен и лестниц в Севастополе подрядчики идут по легкому пути: выравнивают и бетонируют фактурную каменную поверхность аутентичных стен, создавая при этом буквально плоские загрунтованные пространства для уличных вандалов.

А по поводу убогого дизайна «лавочек», установленных на спуске, севастопольцы высказались еще после первой части ремонта. Высокие темно-коричневые спинки скамеек как будто специально созданы для росписи художниками-вандалами.

Интересно, что лестница в Крепостном переулке находится в 50 метрах от Ленинского отделения полиции Севастополя — дислокации полка им.Бузина, который специально создавался, чтобы пресекать противоправное поведение молодежи в центре города.