Бумажные квитанции для оплаты коммунальных услуг скоро отомрут

В следующем году в Севастополе должна появиться система единого электронного платежа за услуги ЖКХ. Такую задачу губернатор Михаил Развожаев поставил перед главой департамента цифрового развития города Александрой Осиповой.

— Надо на следующий год задачу поставить, чтобы подойти к решению проблемы, потому что все эти ЕИРЦы, все эти 20 мест, куда надо ходить платить или выяснять какие-то вопросы... Конечно, надо делать единое банковское решение, которое позволит как в Москве, как в других городах получать единую платежку и, собственно, оплачивать ее с устройства, не соприкасаясь с этой всей системой, — заявил М.Развожаев.

Глава города заявил, что это должно стать одной из основных задач на следующий год, так как в Севастополе до сих пор «архаичная система, которая не очень удобна для людей».

— Будет сделано, — пообещала А.Осипова.

Она призналась, что работа над созданием единой цифровой платежки на сегодняшний день продвигается медленно, но зато в январе следующего года в Севастополе произойдет интеграция сервисов ЖКХ. Не нужно будет приносить платежные документы об оплате, например, для сверки.

— Факт оплаты будем забирать непосредственно из системы федеральной ГИС ЖКХ, — пояснила суть будущих нововведений А.Осипова.

Единый платежный документ (ЕПД) — это квитанция на несколько коммунальных платежей сразу. Она существенно облегчает оплату коммунальных платежей для граждан, поскольку теперь все счета могут быть оплачены разом в одном месте.

В Севастополе сейчас почти все квитанции за коммунальные услуги формирует и рассылает ГУП ЕИРЦ — Государственное унитарное предприятие «Единый информационно-расчетный центр». Этот ГУП создавался именно для выставления единых счетов и сбора платежей за коммунальные услуги. На деле же в единой квитанции сейчас нет строк оплаты за газ и за стационарный телефон.