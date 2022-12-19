Закон защитит свободных дельфинов от эксплуатации

В России планируется запретить вылов морских млекопитающих: китов, дельфинов, касаток и морских свиней для использования их в культурно-просветительских и учебных целях.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 15 декабря.

«Осуществление рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих запрещено», — сказано в документе. Но возможны исключения. Разрешение на добычу морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях может быть принято специальной правительственной комиссией. Такое решение будет публиковаться в интернете.

«Запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т. д. животными, отловленными в природной среде», — пояснили авторы законопроекта. Однако инициаторы запрета не исключили, что пополнять дельфинарии можно будет животными, рожденными в неволе.

В начале ноября в Севастополе разразился скандал — в море были выпущены четыре дельфина-афалины, работавших артистами в дельфинарии Flipper. Тогда поиски краснокнижных морских млекопитающих в акватории города несколько дней вели специалисты Севприроднадзора и зоозащитники. Найти дельфинов — живьем или их трупы — так и не удалось.

Директором дельфинария, который арендовал и использовал дельфинов в развлекательных шоу, а затем выпустил на волю, занимаются правоохранительные органы.