Ввод в строй поликлиники в Казачьей перенесли на конец января

В связи с этим Единой дирекции капитального строительства 16 декабря на заседании правительства Севастополя разрешили изменить существенные условия госконтракта на строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне Казачья бухта.

— Срок просим продлить из-за возникших проблем с логистикой на территории Севастополя и Крыма, — обратился к членам правительства и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

По его словам, работы по поликлинике выполнены в полном объеме, но на дооборудование нужен отдельный контракт и еще месяц срока.

— Вводим в конце января. Нам нужен буквально месяц, — сказал руководитель капстроя.