Восстановят фильм Ханжонкова «Оборона Севастополя»

Это событие решили приурочить к предстоящим в 2023 году 240-летию основания Севастополя и Черноморского флота, а также 170-летию начала Крымской войны, рассказал «Севастопольской газете» заведующий отделом технического обеспечения мероприятий Музея обороны Севастополя Сергей Шуневич.

— К этим датам мы хотим выпустить на экраны отреставрированную версию фильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя», — сказал С.Шуневич. Он также напомнил, что в 2024 году исполняется 170 лет с начала Первой обороны города.

По словам С.Шуневича, это не первый такой проект. Севастопольцы помнят об уже восстановленном фильме «Море в огне» о событиях Второй героической обороны Севастополя. Так что теперь музейщики будут действовать с учетом уже приобретенного опыта.

— Это будет подарок городу и зрителям со всей страны, поскольку этими событиями интересуются не только в Севастополе. Все заинтересованные смогут посмотреть фильм не только в кинотеатре и на телеэкране, но и в сети Интернет, куда мы непременно выложим электронную версию фильма, — рассказал С.Шуневич.

Он отметил, что работа над проектом уникальна и продолжается с 1964 года. Именно тогда впервые прозвучало воспоминание о фильме «Оборона Севастополя» в рамках работы Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

— В тот год один из сотрудников музея поехал в командировку в Госфильмофонд и с удивлением для себя обнаружил там фрагменты фильма Ханжонкова. Таким образом, с 1964 года началась работа по сбору материалов о фильме. С 1967 года Музей героической обороны и освобождения Севастополя получил копию фильма, которую стал показывать в кинопавильоне на Историческом бульваре, — продолжил С.Шуневич.

Все эти годы работа не останавливалась, в 1969 году началась активная переписка с женой Ханжонкова Верой Дмитриевной. Она, в частности рассказала о найденном либретто к фильму. Это помогло выяснить, какие эпизоды отсутствуют, какова была их очередность.

— Сейчас мы хотим провести восстановление еще и методом наложения музыки, о чем уже есть договоренность с Севастопольским симфоническим оркестром под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима, а также с севастопольским оркестром Росгвардии. Они готовы работать, — пояснил С.Шуневич. По его информации, уже сейчас найден ряд интересных фактов, которые напрямую касаются биографии многих севастопольских семей.

Первый российский полнометражный фильм

«Оборона Севастополя» (другое название — «Воскресший Севастополь», 1911) — русский игровой фильм о Крымской (Восточной) войне, одна из важнейших постановок в истории российской кинематографии. Это первая русская полнометражная кинопостановка.

Съемки проходили на Крымском полуострове, в подлинных местах событий. Наряду с актерами в картине принимали участие российские войска и флот — до четерех сотен солдат и матросов. В эпизодах снимались местные жители и участники героической защиты Севастополя.

Изначально фильм длялся полтора часа. Но до нашего времени сохранился только сокращенный вариант — длиной 42 минуты. Когда монтаж с новыми титрами готовили для собрания Госфильмофонда в советское время, из него удалили все эпизоды подчеркнуто религиозного и монархического содержания.