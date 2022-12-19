Севастопольца приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за государственную измену в пользу военной разведки Украины.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передавал сведения о Черноморском флоте.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год», — отметили в ФСБ.

Е.Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020–2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.

В ФСБ сообщили, что шпионскую деятельность Е.Петрушина своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ.