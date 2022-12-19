Провели турнир по синхронному плаванию

Соревнования по синхронному плаванию проводились в Севастополе и прежде, но турнир с таким названием состоялся впервые.

Местную школу представили воспитанницы мастера спорта международного класса, чемпионки России, Европы и Мира Алины Мантуленко. Всего в соревнованиях приняли участие 16 юных севастопольцев в возрасте от 6 до 15 лет.

Помимо них, на чемпионат приехали синхронистки из Симферополя, где уже не один год существует школа синхронного плавания под руководством мастера спорта по этому виду спорта, многократной победительницы первенств и Кубков России Олеси Павловой. Младшие девочки из Симферополя выступили вне конкурсной программы, а старшие приготовили настоящий подарок – новогоднее показательное выступление.

В целом, турнир включил все этапы соревновательной программы. Сначала девочки должны были исполнить обязательные «фигуры», те самые, из которых впоследствии и составляются сложные композиции на воде под музыку, неизменно вызывающие восторг публики.

Отдельный вид состязаний — произвольная программа, в которой соревнования проходят в категории «соло», «группа» и «дуэты».

Наблюдать за выступлением спортсменок — эстетическое удовольствие. Только поговорив с тренером, понимаешь, что за внешней легкостью исполнения скрыты многие часы серьезной технической подготовки, благодаря которой и достигаются идеальные линии ног и рук, геометричность движений. Даже для достижения строго вертикального положения тела в воде приходится немало потрудиться. Тут уж следует считаться с особенностями водной среды, диктующей свои правила, без следования которым не получится выполнять сложные технические элементы — выталкивания, вращения и винты.

Наблюдая за соревнованиями, поневоле начинаешь чуточку разбираться в данном виде спорта. Этому помогают и оценки, которые сразу после выступления очередной спортсменки, выставляют судьи.

Еще одна примета этого вида спорта — внешний артистизм. Интересно, что в 2017 году Международная федерация водных видов спорта переименовала синхронное плавание в артистическое плавание, для повышения популярности этого вида спорта.

К слову, первенство Севастополя по этом весьма зрелищному виду спорта намечено на февраль 2023 года.