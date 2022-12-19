Проезд по ул.Академика Крылова теперь запретили до конца января

Автомобильное движение по улице Академика Крылова от пересечения с ул. Годлевского до пересечения с ул.Рябова будет перекрыто по 30 января 2023 года. Связано это с капитальным ремонтом подпорной стены.

Работы там должны были завершить до конца текущего года, а движение открыть 27 декабря. Но подрядчик в срок не уложился, поэтому его сдвинули.

Соответствующий приказ издан департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. В нем указано, что на основании письма ООО «Энерго Интел Строй» вносятся изменения в предыдущий приказ дептранса, где движение ограничивали с 27 сентября по 27 декабря текущего года.

Напомним, капитальный ремонт подпорной стены вдоль ул.Академика Крылова планировалось завершить еще в декабре 2021 года. Потом работы были перенесены на 2022 год, с обещанием «точно завершить в декабре».

Приказ о временном ограничении проезда из-за ремонта подпорной стены уже издавался несколько раз. Тем не менее, подпорная стена до сих пор не отремонтирована, а севастопольцы жалуются на горы строительного мусора на ул.Академика Крылова.