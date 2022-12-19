Президент подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции.
Соответствующее распоряжение главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано 19 декабря, сообщает ТАСС.
Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев.
Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим.