Президент подписал распоряжение о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО

Соответствующее распоряжение главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано 19 декабря, сообщает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев.

Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим.