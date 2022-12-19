На ремонт школьной мастерской не хватило денег

Здание мастерской школы №47 в Передовом отремонтировали, но денег, рассчитаться с подрядчиком, не хватило.

Дирекции капитального строительства Севастополя разрешили изменить существенные условия контракта на выполнение работ по объекту капитальный ремонт здания мастерской государственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №47.

Такое распоряжение принято 16 декабря на заседании правительства города.

Как пояснил и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов, в рамках выполнения мероприятий по капитальному ремонту школы было отремонтировано три здания. По зданию мастерской возникла необходимость выполнения дополнительных работ, в связи с чем необходимо принятия распоряжения по увеличению цены для того, чтобы произвести полностью взаиморасчет за выполненные работы.

По словам И.Ахмедова, объект готов на 100%.

Ремонтные работы школе №47, которой более 90 лет, стартовали весной 2022 года. В первом учебном корпусе заменили все коммуникации, отремонтировали кровлю, утеплили фасад. Также в школе появились санузлы, ранее туалеты были на улице. Во втором корпусе выполнили утепление фасадов, сделали бетонное основание полов, выполнили облицовку стен. В третьем корпусе, где находятся мастерская и спортивный зал, заменили внутренние инженерные сети, полы, смонтировали подвесные потолки, обустроили наружную теплоизоляцию зданий, а также установили камеры видеонаблюдения, датчики и блоки управления охранной сигнализацией.

В школе в Передовом будут учиться дети из близлежащих сел: Бобровки, Россошанки, Озерного. По информации пресс-службы правительства города, в учебном заведении будет практически полный комплект четырех классов.