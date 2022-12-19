На Фиоленте строят врачебную амбулаторию

В районе садового товарищества «Боевик» к концу 2023 года должна открыться амбулатория Первой горбольницы на 100 посещений в смену.

Объект в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения города Севастополя» строит ООО «Теплостройсервис» в рамках. Стоимость госконтракта 409,9 млн рублей. Срок окончания работ — декабрь 2023 года

«Новая амбулатория предназначена для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи больным, проживающим в районе мыса Фиолент и на прилегающей территории. Здесь будет осуществляться прием как взрослых, так и детей», — рассказал и.о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

В медучреждении будут лечебно-диагностические помещения — кабинеты педиатра, терапевта, хирурга, кабинет приема узкопрофильных специалистов, смотровые, процедурные, перевязочная, кабинет ЭКГ, кабинеты неотложной помощи и медицинской профилактики, а также служебно-бытовые помещения. Проектом предусмотрена автостоянка на 30 мест.

Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Юрий Юшков, уже завершена разработка котлована здания и бетонная подготовка, ведутся работы по устройству стен подвала. Около 30% монолитных работ на объекте уже выполнено.

Госконтракты у ООО «Теплостройсервис» в Севастополе в том числе детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс в 5-м микрорайоне, на ул.Тараса Шевченко.