На 5-м км планируют избавиться от пробок

Дорожники придумали, как изменить схему организации дорожного движения на 5-м км Балаклавского шоссе, чтобы избавиться от автомобильных пробок на въезде в город.

«На двух подходах к пересечению проспекта Генерала Острякова, дороги к Максимовой даче и Балаклавского шоссе за счет разметки увеличено число полос. В ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки», — сообщили в ГУП «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя».

После завершения работ ожидается увеличение пропускной способности одного из ключевых перекрестков на въезде в Севастополь.