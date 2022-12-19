Криминальные гастролеры из Вологды обворовали Братское кладбище

Два жителя Вологды украли с Братского кладбища в Севастополе электрические инструменты стоимостью 30 тысяч рублей. Часть добычи они сбыли в комиссионке, а деньги потратили на выпивку и закуску.

«Установлено, что ночью 61-летний житель Вологды и его 31-летний приятель, имеющий за плечами 12 судимостей за кражи, грабежи и угоны с помощью подручных инструментов отогнули защитную решетку и разбили окно в здании администрации городского кладбища, затем проникли внутрь, где похитили четыре электрических инструмента и скрылись», — сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Украденное злоумышленники сбыли в комиссионные магазины, а вырученные деньги потратили на личные нужды, покупку продуктов и спиртных напитков. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Северное». Также удалось изъять часть похищенных инструментов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет лишения свободы.