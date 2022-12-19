Декабрь пока без погодных экстремумов

В декабре по календарю в Крыму устанавливается зимняя погода. И все же, приход зимы на полуостров отличается своеобразием — волнами холода и тепла.

О ближайших погодных перспективах в Севастополе и температурных рекордах прошлых лет «Севастопольской газете» рассказала дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Алексеева.

По ее словам, для погоды декабря характерны большие контрасты. Волны холода и тепла обычно непродолжительны. Развитие над морем циклонической деятельности приводит к усилению южных ветров, выпадению осадков и повышению температуры воздуха.

Минимумы и максимумы

Зимой довольно часты значительные колебания температуры воздуха. Самым теплым зимним месяцем в Крыму считается декабрь. Среднемесячная температура воздуха в Севастополе в декабре составляет +5,6 градуса. Абсолютный максимум декабрьской температуры был отмечен в 2008 году и составил +24,5 градуса.

Южный ветер, приносящий тепло субтропиков за сутки может повысить температуру воздуха на 10-15 градусов. Так, в Севастополе 17 декабря этого года максимальная температура воздуха составила +20 градусов.

По словам О.Алексеевой, при вторжении холодных воздушных масс с севера, сопровождающихся усилением северных и северо-восточных ветров, происходит резкое снижение температуры воздуха. Она может понижаться до 14 градусов мороза. Так было в декабре 1997 года.

Бывало и до -22 градусов мороза. Такая температура была зафиксирована в 1940 году.

В рамках устоявшейся схемы

Началом климатической зимы в Крыму считается переход среднесуточной температуры воздуха через 5 градусов тепла. Обычно это происходит в период с 20 по 25 декабря. Получается, что в этом году мы вполне вписываемся в обычную схему.

В ближайшие дни (20-21 декабря) ожидается сухая погода, без осадков. Ветер будет ослабевать, минимальная температура ожидается в пределах от – -2 до +2, максимальная – до +8.

К выходным дням (24 и 25 декабря) температура воздуха повысится, ночные температуры установятся на уровне +3... +8, дневные на уровне +8... +12 градусов.