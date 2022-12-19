Число электронных запросов и обращений выросло

Количество цифровых запросов на госуслуги, а также на меры поддержки для бизнеса и для граждан выросло, сообщила в своем отчете на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 19 декабря директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

По ее словам, в Cевастополе сейчас функционируют три портала государcтвенных услуг и мер поддержки для бизнеса и для граждан.

– В этом году мы увеличили на 1,3 млн количество межведомственных запросов, это те запросы, которые могли бы быть бумажными справками при обращении граждан в органы власти, – сказала А.Осипова.

Также она заявила об увеличении на 10 количества массовых социально значимых услуг. В число самых популярных вошли запись на прием к врачу, и запись детей в общеобразовательные организации.

Также зафиксирован рост на четверть обращений в электронной форме, что составляет 35% от общего количества обращений за услугами. То есть, каждое третье обращение в госорганы было подано в электронном виде.

А.Осипова отметила, что сейчас стало очень много сервисов, которые не востребованы в бумаге, например, это запись на прием к врачу.

Если раньше люди записывались через регистратуры, теперь это происходит по телефону или сеть Интернет.