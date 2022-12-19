Будут судить бывшего замдиректора департамента здравоохранения

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения Севастополя, который обвиняется в халатности и получении взятки. Только на закупке защитных комбинезонов и респираторов в 2020 году он причинил ущерб бюджету в размере более 20 млн рублей, считает Следственный комитет.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. В ходе следствия на два автомобиля, денежные средства и иное имущество экс-чиновника горздрава был наложен арест. Объем материалов уловного дела составил 23 тома.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, являясь первым заместителем директора департамента здравоохранения Севастополя, заключил четыре государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций. При этом он не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам», — уточнили в прокуратуре Севастополя.

Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медицинских работников была в четыре раза меньше — всего 4,8 млн рублей. В результате таких закупок с апреля 2020 года по апрель 2021 года городскому бюджету был причинен ущерб в размере свыше 20,8 млн рублей.

Кроме того, он же в период с октября 2019 года по март 2020 года путем вымогательства получил от генерального директора коммерческой организации взятку в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах на сумму почти 670 тыс. рублей.

Незаконное вознаграждение предназначалось за непрепятствование предпринимательской деятельности на объектах здравоохранения. А также за способствование в заключении договора с ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» на поставку поручней для пешеходных дорожек на территории онкологического диспансера.

Расследование длилось более года. За это время сотрудники Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю провели более 40 допросов, 10 обысков по месту жительства обвиняемого и в учреждениях медицины, был назначен ряд сложных судебных экспертиз.

Уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством» и «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» будет рассматриваться в Гагаринском районном суде.

Известно, что пост первого заместителя директора департамента здравоохранения Севастополя на тот момент занимал Владислав Нусинов. Он же возглавлял Медицинский информационно-аналитический центр. Чиновника задержали 25 ноября 2021 года.