Бюджет Севастополя на 2023 год принят во втором чтении

Депутата заксобрания 19 декабря рассмотрели и приняли во втором чтении главный финансовый документ, по которому город будет жить в 2023 году и ориентироваться на два последующих года.

Доходов и расходов стало больше

Единственные поправки в законопроект были внесены губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Он предложил увеличить объем казны, благодаря выделению дополнительных средств региону из федерального бюджета и бюджета Москвы.

— Из федерального бюджета нам выделено дополнительно более пяти миллиардов рублей трансфертов. Кроме того, из бюджета города Москвы также выделено более пяти миллиардов. Плюс найдены дополнительные возможности по увеличению доходной части за счет роста налогов внутри Севастополя. В обще сложности объемы доходов увеличиваются на 11 млрд рублей. Соответственно увеличивается и объем расходов. Деньги, которые поступили из федерального бюджета в основном идут на реализацию госпрограмм. Деньги Москвы расходуются в соответствии с соглашениями заключенными между Севастополем и Москвой. Кроме того произведены перераспределения средств. Из наиболее значимых: увеличение средств направляемых на поддержку участников СВО — более 300 млн рублей; на здравоохранение — более 300 млн рублей. 70 млн рублей направляется дополнительно на модернизацию электросетевого хозяйства в районе мыса Фиолент и Юхариной балки. 70 млн рублей — на проектно-изыскательские работы по севастопольскому экотехнопарку по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, 62 млн рублей — на оплату энергоносителей коммунальных услуг и мер соцподдержки по оплате жилых помещений отдельным льготным категориям граждан и т. д, — озвучил новые цифры бюджета председатель постоянной комиссии по бюджету депутат Вячеслав Аксенов.

В целом, с учетом внесенных изменений, бюджет Севастополя на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов выглядит следующим образом: на 2023 год — доходы — 70,8 млрд рублей, расходы — 75,4 млрд рублей, дефицит — 4,6 млрд рублей. На 2024 год — доходы — 61,4 млрд рублей, расходы — 61,4 млн рублей, дефицит не предусмотрен. На 2025 год — доход — 56,5 млрд, расходы — 56,9 млн рублей, дефицит — 0,4 млн рублей.