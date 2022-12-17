Пообещали построить новую дорогу и улицу

Новую улицу местного значения и дорогу к микрорайону «Правая Гераклея» со стороны Камышовского шоссе просили проложить его жители. Власть их услышала.

Документацию по планировке территории одобрили 16 декабря на заседании правительства Севастополя.

— В связи с большим количеством обращений жителей ТОС «Сосновый бор» предусматривается создание транспортного и пешеходного соединения микрорайона «Правая Гераклея» и Камышовского шоссе. Предлагаем спроектировать улицу местного значения от улицы Липранди до Камышовского шоссе, — обратился к членам правительства директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, документация по планировке и межеванию территории подготовлена участником свободной экономической зоны.

Он также сообщил, что проектируемая территория расположена в Гагаринском муниципальном округе, ограничена с севера Камышовским шоссе, с запада — зоной коммунально-складских предприятий, с юга — индивидуальной жилой застройкой, с востока — автобусным парком. Общая площадь территории составляет 4,5 га, на земельном участке расположена автозаправочная газонакопительная компрессорная станция, введенная в эксплуатацию в 2019 году.

По информации М.Жукалова, в департамент поступило более 150 обращений от жителей, они очень ждут новую дорогу, поскольку не могут выехать на Камышовское шоссе со своих участков.

В ходе обсуждения М.Жукалов уточнил, что статус земли на участке — под индивидуальную жилую застройку.