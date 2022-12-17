От гриппа привиться еще можно

В Севастополь поступило 5 тысяч доз вакцины от гриппа, это дополнительная поставка, связанная с обращениями граждан. Об этом 17 декабря сообщил главный внештатный эпидемиолог города Сергей Грыга.

По его словам, новое поступление позволит продлить вакцинацию, которая согласно инструкции ведется в течение трех месяцев, с 1 сентября до 1 декабря.

— Все желающие уже должны были бы привиться, — сказал С.Грыга, выразив непонимание, почему люди не сделали это своевременно.

— Сейчас выделены дополнительные средства и принято решение для закупки дополнительных доз вакцины. В настоящий момент поступила трехвалентная вакцина от гриппа, — пояснил он.

Нынешнюю эпидситуацию по ОРВИ С.Грыга охарактеризовал как условно спокойную, но растущую. По его словам, в этом году рост заболеваемости ускоренный, в прежние годы такой уровень заболеваемости достигался к январю-февралю. По мнению специалиста, несмотря на то, что установленный срок вакцинации уже прошел, сделать прививку имеет смысл и сейчас. Полностью иммунитет вырабатывается через две-три недели после сделанной прививки, но процесс выработки начинается уже через несколько дней. Таким образом, даже в случае заражения болезнь будет протекать легче.

Привиться от гриппа можно во всех лечебных учреждениях города и в мобильных пунктах вакцинации.

По ковиду, по информации С.Грыги, заболеваемость составляет 10-30 человек в неделю.