В Севастополе могут появиться цветные дороги

Асфальтобетонный завод — структурное подразделение АО «Севастопольское управление дорожного строительства» (АО «Севдорстрой») — сегодня это одно из стабильно работающих предприятий города, которое производит качественный асфальт и железобетонные конструкции, используя местные материалы. В этом году специалисты предприятия отремонтировали 17 улиц, а также множество внутридворовых проездов, пешеходных зон и тротуаров: улицы Верещагина, Колобова, Руднева, часть Фиолентовского шоссе, дороги в Балаклаве и в районе отделений Золотой балки.У предприятия есть все необходимое оборудование и техника для строительства и ремонта дорог.

И в холод, и в дождь

Асфальтобетон Севдорстрой изготавливает на современном компьютеризированном заводе отечественного производства по специальной рецептуре, рассказал «Севастопольской газете» начальник обособленного подразделения асфальтобетонного завода АО «Севдорстрой» Александр Павлов.

Песок и щебень закупают в Крыму и Севастополе. Песок из Донузлава, щебень и гранит — у Балаклавского рудоуправления и на карьерах в Алуште и Бахчисарае. Битум в огромных битумовозах и специальные добавки для изготовления асфальтобетонных смесей и бетона везут на завод с материка.

По паспортным данным завод может выпускать асфальтобетонной смеси 160 тонн в час. В реальности во время работы на Фиолентовском шоссе завод поставил собственный рекорд — 140 тонн в час и тысячу тонн за смену.

Начальник подразделения сообщил, что в этом году на заводе начали применять новые добавки к асфальтобетонным смесям, которые позволяют укладывать асфальт в холодную и дождливую погоду.

— Со следующего года мы вместе со всей страной переходим на новые ГОСТы. Уже проведена основная модернизация. Изготовление асфальтобетона с новым зерновым составом — процесс более трудоемкий, но качество изделия повышается в разы, — рассказывает А.Павлов.

— Также мы хотим производить цветной асфальт разных оттенков. В Севастополе таких дорог пока нет. Но есть в Москве. Наши коллеги уже укладывали такой асфальт на Южном берегу Крыма. Для этого существуют специальные добавки. Мы планируем закупить их в следующем году как отечественные так и зарубежные. По смете завод может производить более 20 различных смесей и еще семь видов цветных. Надеемся что в будущем мы будем это делать, — поделился планами А.Павлов.

Тщательный контроль

Кроме асфальтобетонных смесей предприятие производит железобетонные конструкции: бордюры, бетонные полусферы, лотки для водостоков.

— В этом году мы начали производить тактильную плитку. При изготовлении продукции используется гидролитой бетон, который дает лучшее качества продукции. Все производится согласно ГОСТу, – говорит А.Павлов.

Качество смеси проверяется каждый день, для этого на заводе работает сертифицированная лаборатория. Специалисты проводят испытания всего, что изготавливает завод — от соответствия рецептуре, до температуры асфальта.

— Сначала мы формуем и тщательно исследуем образцы материалов, подготавливаем рецептуру, отправляем ее на завод. После изготовления продукции снова берутся пробы и проводятся испытания. Если есть отклонения, вносятся коррективы. Процесс может занимать от 24 до 48 часов. Кроме этого после укладки асфальта на дорогу на вторые сутки выбираются пробы для проверки. Пока никаких проблем с качеством асфальтового покрытия не было, и, надеемся, что не будет, — рассказала Ирина Ткачева, заведующая лабораторий.

Производится входящий контроль материалов для изготовления смесей, проверяется каждая партия отпущенного материала, также берутся пробы уже уложенного асфальта на объекте. На всю продукцию выдается сертификат качества.

АО «Севдорстрой» работает в Севастополе с 1954 года. «Севастопольское управление дорожного строительства» удостоено Знака почета «За заслуги перед городом». Коллектив — порядка 100 человек. Согласно финансовой отчетности за 2021 год. Выручка предприятия выросла до 630,1 млн руб (34%), а чистая прибыль — до 58,6 млн руб (827%).