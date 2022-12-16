В ретрокинотеатре «Украина» – зимняя сказка

Елочные украшения, новогодние открытки, макеты сказочных теремов, – все это можно увидеть с 15 декабря в фойе ретро-кинотеатра «Украина».

Небольшую экспозицию открыли к Новому году, а подготовили ее художники Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Сергей Егорочкин и Алексей Мартиросов.

Выполненные ими макеты – ручная работа, выполненная столь тщательно и скрупулезно, что остается только удивляться филигранности деталей.

Один из макетов — Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области выполнен С.Егорочкиным.

Получился настоящий русский терем, о светящимися окошками и заснеженными елками у входа. А еще с Дедом Морозом и Снегурочкой, приветствующих наступление Нового года.

В нижнем стеллаже – новогодние игрушки из фонда музея. И не только — среди экспонатов — настоящие русские лапти, вязанные из лыка, которые принадлежали деду С.Егорочкина и которые он сохранил в память о деде.

Экспозиция составлена с тем, чтобы наладить для посетителей некий интерактив в ходе экскурсий.

По большей части, такой интерактив ориентирован на детей, которые станут экскурсантами по этой небольшой экспозиции.

Собственно, экскурсия — это небольшой рассказ о русских традициях и сказочных персонажах, на которых воспитаны целые поколения.

– Как известно, встреча Нового года превращалась в целое культовое действие. Издавалось огромное количество печатной продукции, в том числе открытки. Это происходило даже в весьма сложные времена, даже в военное время, когда издавались новогодние листовки, газеты, журналы. Открытки тех лет представлены и в нынешней экспозиции, – рассказал «Севастопольской газете» заведующий отделом технического обеспечения мероприятий Музея обороны Севастополя Сергей Шуневич.

Частью экспозиции также стали узнаваемые персонажи из русских народных сказок – Дед Мороз, Снегурочка, Волк, Лиса, Баба Яга, Емеля из сказки «По щучьему велению» и др..

Поражает воображение макет избушки Бабы Яги, окошки которой не только освещены изнутри, но через ставни видна и сама хозяйка сказочного жилища.

Вообще, каждый макет нужно рассматривать в деталях и не торопясь, и сделать это можно ежедневно, придя на очередной киносеанс.

Все это направлено на вовлечение детей в узнавание истории государства.

Кинотеатром предусмотрена также театральная составляющая с участием детей , для которых, помимо интерактива, будут проводиться мастер-классы с элементами народным художественным промыслам, которые продолжатся в школах.

Настоящим событием станет мероприятие под названием Елка в осажденном Севастополе, которое ежедневно с 20 по 30 декабря (в 11-00) состоится в Музее Севастопольских подпольщиков.

По словам С.Шуневича, ребята смогут проникнуться атмосферой военного времени и будут украшать елку теми немногими подручными средствами, которые были у детей военного времени.