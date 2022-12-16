В пещере Таврида устроят выставку

На территории научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» 24 декабря откроется выставка картин крымских художников. Выставка будет бесплатной, а вот для посещения пещеры, придется заплатить.

Полтора десятка крымских художников проведут 17 и 18 декабря в пещере экспериментальный пленэр «Фактуры Тавриды», на котором вместе с традиционными художественными материалами будут использовать природные пигменты возрастом от 3 до 5 млн лет. Картины, которые будут созданы на плэнере, будут представлены на выставке, сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Натуральные земляные пигменты художники обнаружили во время посещения пещеры. Оказалось, что их можно использовать и сейчас для создания картин: для этого пигменты необходимо тщательно растереть и смешать с клеем растительного, животного или искусственного происхождения, или с льняным маслом. В результате получится краска, готовая для нанесения на холст.

Выставка будет работать в течение двух месяцев.

Кстати, как сообщили сотрудники научного комплекса, в зимний период для жителей полуострова на посещение пещеры предусмотрена скидка. Так, билет будет стоить 350 рублей вместо привычных 500. Детский билет — 250 рублей, а детям до 7 лет — вход бесплатный. Но с собой необходимо иметь паспорт, либо другой документ, подтверждающий место жительства.

Для гостей Крыма цена остается прежней — 500 рублей. Возможна оплата картой.

Пещера Таврида была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5-1,8 млн лет.