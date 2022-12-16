В Художественном музее покажут «Волшебный полет»

Несмотря на то, что большинство экспонатов выставки посвящены балету, в целом экспозиция Севастопольского художественного музея им.Крошицкого «Волшебный полет» создаст новогоднее настроение.

В основу экспозиции положены впечатления от самого новогоднего балета «Щелкунчик», 130-летие которого отмечается в этом году. Вторая юбилейная дата связана с 140-летием со дня первой постановки оперы «Снегурочка», эскизы костюмов и декораций к которой создавал сам Виктор Васнецов. Оба произведения дают ощущение предновогодья, они же стали темой мастер-классов, которые регулярно проводятся для детей в музее.

Большинство работ на выставке посвящены балету: изящные фигурки балерин, выполненные из бумаги, матрешки «под Гжель»... Сотрудники музея тоже не остались в стороне и изготовили миниатюрные макеты елок.

Основной же частью выставки станут работы севастопольских и крымских художников. Эдуард Кулиш, Дарья Щукина, Сергей Грищенко, Ксения Прохорова, Елена Вильчукова представят свои живописные и графические произведения.

Предноводнего настроения добавят музейные экспонаты декоративно-прикладного искусства — самовар, гжельский чайник, блюдо и др.

— Выставка будет смешанной и весьма камерной, но она даст возможность художникам посмотреть на себя со стороны и создать настроение тем, кто заглянет к нам в гости, — рассказала заместитель директора музея Людмила Смирнова. По ее словам, для придания атмосферности на открытии экспозиции выступят самые настоящие балерины и вокалистка.

Остается добавить, что выставка в кинотеатре «Москва» откроется 21 декабря в 16.00 и будет работать до 20 января 2023 года.