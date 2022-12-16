Успех художнице принесла балалайка

Она завоевала гран-при в международном конкурсе искусств «Вершина таланта» и получила первое место во всероссийском фестивале «Карусель дружбы». И на этом художница решила не останавливаться.

«В Орлиновском центре культуре есть большие инструменты — например, бандура. Вот хочу договориться ее расписать, — сообщила «Севастопольской газете» Е.Старостина. — Мне, на самом деле, очень близка петриковская роспись, я специально ездила обучаться к мастерам. Я не рисую портреты или пейзажи — меня интересует декоративно-прикладное творчество. У меня с детства было какое-то особое восприятие мира — цветное».

Она работает увлеченно и много — работы для художника в культурном центре «Карабел» предостаточно: декорации, оформление сцены, афиши и листовки. А росписью Е.Старостина занимается с 1999 года, с момента поступления в Севастопольское художественное училище. Позже она сама стала преподавать, получила высшее образование. Рисовала постоянно, но вот участие в выставках не принимала и как-то не задумывалась о продвижении своих работ. Переломный момент, можно сказать, начался с балалайки.

Музыкальный инструмент, стилизованный под хохлому, Е.Старостина расписала к Дню балалайки, который празднуется в июне. Это был уже списанный инструмент, который получил новую жизнь. Оказывается, новые инструменты лучше не расписывать — они могут изменить свое звучание. Работа заняла больше месяца.

«Хохломская роспись — это сложный процесс. Рисунок наносится на серебро, покрывается оливковым маслом, закаливается в печи, поэтому приобретает золотистый цвет. Я сделала немного по-другому: приобрела акриловое золото, прописала фон, оживила цветочки, птиц. Не забывайте про подготовительную работу: зашкурить, загрунтовать. Но в итоге всем коллегам понравилось», — рассказала художница.

Ее работу оценили не только коллеги, но и жюри конкурса «Вершина таланта», который проводится для взрослых и детей при поддержке Минкультуры республики Крым и департамента культуры Москвы. Е.Старостина участвовала в номинации «декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство».

А подведение итогов фестиваля «Карусель дружбы» проходило в Москве, но, к сожалению, поехать в столицу в этом году художница не смогла.

Е.Старостина считает, что любому художнику необходимо призвание, поэтому победы на конкурсах мотивируют, появляются и новые идеи. Совсем недавно в фойе культурного комплекса появилась еще одна ее работа — макет «Корабела» — в конце ноября коллектив культурного комплекса отметил 70-летие своего здания.

Вообще история культурного комплекса «Корабел» началась 100 лет назад, в 1922 году. Тогда был создан первый профсоюзный клуб Севастопольского морского завода. Под него отдали красивое здание бывшего городского дворянского собрания. Но во время Великой отечественной войны клуб был разрушен. В 1946 году Севморзавод начал строить новое помещение на ул.Рабочая, которое открылось в 1952 году.

«Макет было сделать непросто: это была колоссальная для меня работа, очень кропотливая, — призналась художница. — Сначала нужно было выполнить чертежи, рассчитать все до миллиметра. Макет метр на метр сделан из ПВХ, а для того, чтобы получились балясины, пришлось осваивать лазерную резьбу».