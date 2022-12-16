Тесты на грипп включили в ОМС

Правительство РФ утвердило постановление о проведении тестирования на грипп в рамках программы обязательного медицинского страхования — ОМС.

Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение, говорится в сообщении на сайте правительства страны.