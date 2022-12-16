Составили рейтинг по расходам жителей европейских стран на еду

Больше всего на еду тратят в Казахстане, меньше всего — в Люксембурге. Россия занимает в рейтинге 31-е место.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг стран Европы по расходам на еду. Исследование свидетельствует о существенных различиях в расходах на продукты питания в структуре семейных бюджетов стран Европы. Кроме того в рейтинге приведены данные о тратах на вредные привычки: табачные изделия и алкогольные напитки, а также на посещение ресторанов, кафе и отелей, расходы на досуг и культуру.

Расходы на продукты питания являются одним из важных экономических и социальных показателей, характеризующих условия жизни граждан в стране. По мнению экспертов, в странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни доля расходов на продукты питания, как правило, незначительна. В странах с невысоким уровнем доходов — картина кардинально иная. Здесь расходы на еду являются главным элементом затрат, на это уходит большая часть семейного бюджета.

Богатые тратят меньше

По оценкам экспертов, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны. Первое место в рейтинге занял Люксембург. Согласно исследованию, жители этой страны тратят на покупку продуктов питания 8,4% своих расходов. На втором и третьем месте расположились Нидерланды и Великобритания с 8,7% и 10,5% соответственно.

Наиболее существенная доля трат на продукты питания у граждан стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, его жители тратят на еду более половины своих расходов — 53%.

Эксперты отмечают, что порядка 35% расходов на приобретение продуктов питания тратят жители Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии.

Россия занимает в рейтинге 31-е место. По итогам 2021 года у россиян на еду ушло 32,2% потребительских расходов.

Траты на алкоголь и развлечения

Самый низкий показатель трат на алкогольные напитки и табачные изделия в Люксембурге, Германии, Португалии и Испании. В этих странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,8%. Наиболее высокая доля расходов на вредные привычки в Румынии (8,1%), Финляндии (5,3%) и Болгарии (5%).

Россия вошла в третью десятку рейтинга, закрепившись на 23 месте. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют три процента.

Доля затрат на кафе, рестораны и отели также некоторым образом свидетельствует об уровне жизни: как правило, чем выше этот показатель, тем благополучнее условия жизни.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в Швейцарии – 11,2%. В первую тройку также входят Греция (8,9%), Кипр (8,9%). Россия по доле затрат на рестораны и отели находится внизу рейтинга (2,9%).

Меньше всего посещают ресторан и пользуются гостиницами в Румынии (1,4%), Казахстане (1,9%) и Молдавии (2,2%).

Лидерами затрат на развлечения и культурные мероприятия являются Австрия (13,4%), Великобритания (13,0%) и Швеция (11,5%).

Меньше всего на досуг тратят жители Казахстана (1,5%), а менее 2% расходов также у семей из Черногории и Северной Македонии. Россия по доле расходов на досуг и культуру с 5,6% находится примерно в середине списка.

Исследование проводилось на основании официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.