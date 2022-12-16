Севастопольские библиотекари стали призерами конкурса Банка России

Четыре видеоролика из Севастополя заняли призовые места в конкурсе по финансовой грамотности для работников библиотек. Бороться за победу севастопольцам пришлось со 170 соперниками из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Конкурс в рамках проекта «Уголки финансовой грамотности в библиотеках» проводило Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

Библиотеки Севастополя представили шесть видеоуроков по темам финансового просвещения. Авторов роликов консультировали профильные эксперты регионального отделения Центрального банка РФ.

Из 170 работ участников жюри отметило самые оригинальные и креативные, в число которых попали и четыре севастопольских видеоурока. В общем зачете, уступив краснодарским коллегам, II место заняла Ксения Котова. Она представляла библиотеку-филиал №4 Центральной городской библиотеки и выбрала тему кибермошенничества. В трех номинациях («Финспикер», «Креативная финграмотность» и «Региональный просмотр») в призеры вышли Ирина Бакал из библиотеки-филиала №9, и Никита Шестаков и Татьяна Кулюкина из детских библиотек №13 и №5.

Все номинанты награждены Почетной грамотой начальника Южного ГУ Банка России, а победители — ценные призы.

Руководители ГБУК «РИБС» и ГБУК «ЦБС для детей» Елена Волкова и Елена Панченко, комментируя успех своих подчиненных, отметили, что конкурс стал дополнительным стимулом для библиотекарей. Напомним, в севастопольских библиотеках сейчас реализуется проект по финансовому просвещению, в том числе, на оформленных совместно с региональным отделением Центрального банка РФ «уголках финансовой грамотности».

Кстати, отдельными индикаторами успеха того или иного ролика стали просмотры и отметки эмоций в соцсетях. Работы победителей набрали более 50 тысяч просмотров и свыше 4,5 тысяч лайков.

«Каждый видеоурок был по-своему оригинален и интересен, — отметил управляющий Отделением Севастополь ЦБ РФ Михаил Бежан. — И у каждой из работ найдется свой зритель, будь то школьник, студент или пенсионер. Севастопольские библиотеки расширяют форматы общения с аудиторией, и осваивают современные форматы коммуникаций. Их работы обязательно будут использованы в региональных мероприятиях по финансовому просвещению».