Площадку для испытаний подводных беспилотников могут создать на базе Севморзавода

Площадка для производства и испытаний подводных аппаратов может быть создана на базе Севастопольского морского завода. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Наши КБ и предприятия ведут активную работу по проектированию и строительству беспилотников различного класса: и телеуправляемые, и обитаемые. Сейчас мы эту работу будем консолидировать. Для этих целей, создана одна площадка в Кронштадте, думаю, что вторую площадку мы сделаем на территории Севморзавода, где будет возможность проводить испытания, и если все хорошо сложится и мы с нашими заказчиками определим объемную стратегию, то там можно будет разворачивать и производство», — отметил А.Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом главной задачей Севастопольского морского завода, переданного корпорации, будет выполнение среднего ремонта и модернизации подводных лодок и кораблей, которые ОСК поставила Черноморскому флоту.

По словам главы ОСК, корпорация также рассматривает площадку на Дальнем Востоке. «Эти три акватории по сути характеризуют все основные условия под водой, которые мы ожидаем увидеть на тех акваториях, где такие необитаемые или обитаемые телеуправляемые аппараты различного свойства будут работать»,— А.Рахманов.

Он рассказал, что данная программа находится в стадии активного обсуждения бизнес-плана, его планируют скорректировать по мере выполнения инвестиционной программы на крымских и севастопольских активах корпорации.