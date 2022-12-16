Оштрафован очередной любитель песни «Червона калина»

Суд оштрафовал 26-летнего крымчанина за то, что он в автомобиле на полную громкость включил гимн украинских националистов «Червона калина» и выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Свидетелей активной противоправной деятельности жителя Кировского района было немало: свой автомобиль он припарковал вечером у местного магазина. После чего и включил песню, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Республики Крым.

В отношении молодого человека было возбуждено административное дело. Правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Это далеко не первый подобный случай в Крыму. В сентябре в Бахчисарае суд оштрафовал шесть участников свадьбы, на которой звучала «Червона калина». А в начале октября была оштрафована бывшая «Миссис Крым» Ольга Валеева, которая выложила в соцсети видео, как с подругой за бутылкой вина распевает запрещенную песню.