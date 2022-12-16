Обналичивали чужой маткапитал и покупали квадроциклы

Семейная пара из Севастополя в течение четырех лет помогала землячкам незаконно обналичить материнский капитал. Во время обыска в доме супругов было изъято несколько квадроциклов, предположительно, купленных на прибыль от мошеннических действий.

Подозреваемые являлись представителями одного из потребительских кооперативов. С помощью объявлений с 2017 по 2021 год они подыскивали женщин, находящихся в затруднительном финансовом положении и имеющих сертификаты маткапитала. Подельники убеждали их заключить с кредитным кооперативом фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков для строительства жилья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем документы с заведомо ложной информацией направлялись в Пенсионный фонд. Деньги перечислялись на подконтрольные аферистам расчетные счета. Какую-то сумму они отдавали своим клиенткам, остальные забирали себе.

На сегодняшний день, по версии следствия, пара причастна к 15 эпизодам мошенничества — ущерб превышает четыре миллиона рублей. У полиции есть основания полагать, что подозреваемые обналичили еще 16 сертификатов.

В отношении мужа и жены было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». С них взяли подписку о невыезде.