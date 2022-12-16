Главная Новости Экология

На улице Капитанской срубят почти 600 деревьев

Свинцова Анна

При реконструкции улицы Капитанской под снос попадают 594 дерева, но ни одно из них не является краснокнижным.

Компенсация за вырубку в размере почти 15 млн рублей уже внесена на счет «Зеленого фонда», сообщили в Севприроднадзоре.

Порубочный билет был также выдан на 1878 кустарников, а 83 дерева и 253 кустарника останутся нетронутыми. Компенсационные средства целевым образом будут направлены на озеленение, то есть высадку новых деревьев и кустарников, уточнили в департаменте в ответ на публикации в СМИ.

Дано разъяснение, что Севприроднадзор может выдавать порубочные билеты только на деревья и кустарники, которые не занесены в Красную книгу РФ (этим занимается Росприроднадзор) и лишь в исключительных случаях — из Красной книги Севастополя. Туи и кипарисы, которые вырубят на Капитанской, не значатся ни в одной из этих книг.

Реконструкция ул.Капитанская за 2,2 млрд рублей проводится в рамках создания музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальном.