На улице Капитанской срубят почти 600 деревьев

При реконструкции улицы Капитанской под снос попадают 594 дерева, но ни одно из них не является краснокнижным.

Компенсация за вырубку в размере почти 15 млн рублей уже внесена на счет «Зеленого фонда», сообщили в Севприроднадзоре.

Порубочный билет был также выдан на 1878 кустарников, а 83 дерева и 253 кустарника останутся нетронутыми. Компенсационные средства целевым образом будут направлены на озеленение, то есть высадку новых деревьев и кустарников, уточнили в департаменте в ответ на публикации в СМИ.

Дано разъяснение, что Севприроднадзор может выдавать порубочные билеты только на деревья и кустарники, которые не занесены в Красную книгу РФ (этим занимается Росприроднадзор) и лишь в исключительных случаях — из Красной книги Севастополя. Туи и кипарисы, которые вырубят на Капитанской, не значатся ни в одной из этих книг.

Реконструкция ул.Капитанская за 2,2 млрд рублей проводится в рамках создания музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальном.