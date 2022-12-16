На маршруты в Балаклаву вернут автобусы

Вместо 22 автобусов не маршруте №94 сейчас всего 15. Эту ситуацию департамент транспорта обещает исправить в течение двух дней и добавить на линию пять автобусов.

На ежегодную прямую линию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым дозвонился житель Балаклавы, сообщив, что в утренние и вечерние часы уехать оттуда практически невозможно. Автобусы отправляются по свободному графику, а пассажиров столько, что они не помещаются в салон. Мужчина попросил уделить особое внимание тому, что с 1 декабря на маршрутах 9 и 94 пропало поминутное расписание, теперь в час в час пик ожидание общественного транспорта занимает до 30 минут, а с учетом дорожной обстановки автобус №94 можно ждать и дольше.

Оказалось, данная транспортная проблема связана с наступлением зимы и поломками автобусов.

— У нас там два момента. Первый, мы перешли на зимнее расписание. Вместо 22 автобусов 94 маршрута, у нас курсирует 17, но два автобуса вышли из строя. Поэтому в ближайшее время мы отремонтируем автобусы и добавим на эту линию. Буквально за несколько дней мы их устраним и добавим автобусы на данное расписание, — также в прямом эфире доложил обстановку директор департамента городского хозяйства Павел Иено.

Он объяснил, что в связи с введением зимнего расписания количество автобусов на маршрутах уменьшается, а интервал между движением автобусов увеличивается до получаса.

— Люди привыкли, что автобусы ходили с большей интенсивностью, работало 22 автобуса, сейчас ходит 17 [по сути 15 – прим. ред]. То есть пять автобусов в связи с зимним расписанием сняли с линии. Мы их обратно вернем, — пообещал П.Иено.