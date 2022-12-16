Москва имеет данные о причастности США и Польши к терактам в РФ

Данные перехваченных беспилотников подтверждают вовлеченность США и Польши в подготовку терактов на территории РФ, сообщили ТАСС в компетентных органах.

«Компетентные органы Российской Федерации провели анализ электронных компонентов перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры, в частности в Севастополе, Республике Крым, Курской, Белгородской и Воронежской областях», — говорится в сообщении.

Ряд фактов, по оценкам российской стороны, «подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации».

Там также отметили, что «авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту г. Скоттсдейл, штат Аризона».

Кроме этого, компетентные органы указали, что позднее «на территории Польши в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, были произведены окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА». «Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога», — подчеркнуто в сообщении.