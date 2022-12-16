Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете иностранных слов

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о недопустимости применения иностранных слов на государственном уровне. Меры не касаются слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях.

Поправки в закон «О государственном языке» запрещают использование зарубежных слов на государственном уровне, если это не слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке. Предлагаемые нормы направлены на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что закон позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка России, обеспечить контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроекты о замене иностранных вывесок на русскоязычные и об установлении контроля за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.