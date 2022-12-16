Елочный базар открыли и у рынка «Чайка»

После жалоб жителей Севастополя об отсутствии елочных базаров в центральной части города, торговать соснами начали у рынка «Чайка».

С утра на площадку в сквере напротив рынка завезли примерно сотню пензенских сосен.

Как пояснил «Севастопольской газете» представитель частного предприятия Делявер, в среднем сосна обойдется покупателю в 1000-1200 рублей, но можно выбрать пониже и подешевле — рублей на шестьсот. Он также рассказал, что соснами дело не ограничится. На днях из той же Пензы подвезут ели.

— Там сейчас мороз, и в таких условиях грузить ели нельзя, они сразу поломаются, — рассказал продавец.

По его словам, они также в ближайшее время организуют продажу елок и сосен на улице Силаева и в районе Молочной балки.

В управлении потребительского рынка подтвердили редакции, что обращались к руководству ярмарки «Центральной», именно так сейчас называется рынок «Чайка», с просьбой рассмотреть возможность торговать елками. Но законна ли торговля в скверике на ул.Частника, в управлении будут еще разбираться.

Кстати, жители города продолжают сетовать на отсутствие елочных базаров на традиционных местах, в том числе у памятника Матросу Кошки и в пятом микрорайоне.