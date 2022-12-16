Бесплатно выдают российские водительские права и регистрируют автомобили

Жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей приглашают в МРЭО ГИБДД Севастополя, зарегистрировать транспортное средство без техосмотра и получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов и справки о медкомиссии.

С 14 декабря регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Севастополе выполняет регистрационные действия, связанные с заменой регистрационных документов и государственных регистрационных знаков, в отношении транспортных средств, принадлежавших либо находящихся во владении у граждан РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на день их принятия в Российскую Федерацию, сообщили в УМВР России по Севастополю.

Таким транспортным средствам присваиваются государственные регистрационные номера с кодами регионов 80, 81, 84 и 85 соответственно. Регистрация транспортных средств осуществляется без взимания государственной пошлины и прохождения технического осмотра.

Выдача водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и без взимания государственной пошлины.

Для подачи заявления необходимо обратиться в МОЭРТНиРАС ГИБДД по адресу: Севастополь, ул.Паршина, 29, со вторника по пятницу с 8.00 до 17.00 или в субботу с 8.00 до 15.30.