В Балаклавской бухте ветер перевернул катер
Происшествие произошло 15 декабря около 13.30, сообщили в департаменте общественной безопасности Севастополя.
Оперативный дежурный Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты в 13.30 получил сообщение о необходимости оказать помощь четырем мужчинам, которые оказались в воде. Из-за резкого порыва ветра их катер перевернулся в Балаклавской бухте.
К месту происшествия вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения Балаклавы. Спасатели извлекли пострадавших из воды, катетер в перевернутом виде отбуксировали к причалу. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщили в департаменте общественной безопасности.
Как выяснилось, несмотря на штормовое предупреждение, капитан судна планировал выйти на морскую прогулку с тремя пассажирами. Но катер в море не ушел, под напором ветра его перевернуло в бухте.
Там жителям и гостям Севастополя напомнили телефоны, по которым круглосуточно нужно звонить в случае непредвиденных ситуаций: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.