В Балаклавской бухте ветер перевернул катер

Оперативный дежурный Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты в 13.30 получил сообщение о необходимости оказать помощь четырем мужчинам, которые оказались в воде. Из-за резкого порыва ветра их катер перевернулся в Балаклавской бухте.

К месту происшествия вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения Балаклавы. Спасатели извлекли пострадавших из воды, катетер в перевернутом виде отбуксировали к причалу. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщили в департаменте общественной безопасности.

Как выяснилось, несмотря на штормовое предупреждение, капитан судна планировал выйти на морскую прогулку с тремя пассажирами. Но катер в море не ушел, под напором ветра его перевернуло в бухте.

Там жителям и гостям Севастополя напомнили телефоны, по которым круглосуточно нужно звонить в случае непредвиденных ситуаций: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.