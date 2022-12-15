Урезание федеральной поддержки Республике Крым не отразится на социальных выплатах

Корректировка проектов и программ бюджета в Республике Крым не повлияет на финансирование социальной сферы.

Об этом, по сообщению Управления информации и пресс-службы Главы Республики Крым, заявил руководитель Республики Крым Сергей Аксенов, посещая село Табачное Бахчисарайского района.

По его информации, корректировка проектов и программ бюджета проводится в связи с урезанием федеральной поддержки, помощь будет урезана на 10% по ряду субъектов РФ.

«Сейчас мы детально разбираем технические задания по всем объектам, связанным с проектированием, реконструкцией или новым строительством. При активном участии всех коллег сможем найти средства на все. Нужно вникнуть в детали, чтобы пресечь неэкономное расходование средств», – прокомментировал С.Аксенов.

Одновременно он отметил, что в связи с наличием у Республики Крым собственных резервов, на мерах социальной поддержки граждан это никак не отразится. Речь идет только об объемах инвестирования в стройки, ремонты, реконструкции.