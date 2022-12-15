Пустые грузовики могут начать пускать на Крымский мост до Нового года

Автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года, а пустые грузовики — уже в декабре этого, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сейчас обсуждается возможность пропускать через мост пустые грузовики, возможно, такое решение будет до Нового года. Автомобили с грузом — к марту. Необходимо понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр», — сказал С.Аксенов.

Глава Крыма добавил, что «есть планы увеличить количество людей на досмотровые мероприятия, но решений пока нет».

«Сейчас ограничения для грузовиков на мосту связаны исключительно с вопросами безопасности», — пояснил С.Аксенов.

Сегодня в Крыму логистические проблемы решаются в том числе за счет альтернативного сухопутного маршрута, идущего через новые субъекты Российской Федерации. За сутки с полуострова по нему выезжает до 700 грузовых автомобилей.

При движении через сухопутный коридор нужно учитывать, что на новых территориях действует комендантский час. Мобильной связи там почти нет, поэтому рассчитывать на интерактивные карты не стоит. Поезд осложняют плохой асфальт сразу за Джанкоем, отсутствие разметки, дорожные работы, которые ведутся и днем, и ночью.

Теракт на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, а на железнодорожной части загорелись топливные цистерны поезда, ехавшего в сторону Краснодарского края. Ранее в ФСБ России заявляли, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

По данным СК РФ, установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.