Проблему с отключениями света на Горпищенко нужно решать комплексно

Оборудование 102 энергосети не справляется с возросшими нагрузками, срабатывает автоматика и жители ул.Горпищенко несколько дней сидят без света.

О проблеме севастопольцы активно сообщают через соцсети.

«Несколько дней вижу ваши сообщения про отключение электроэнергии в районе улицы Горпищенко. Мощности 102 ПЭС Минобороны не хватает, идет превышение допустимых нагрузок на линию и срабатывает противоаварийная автоматика уже несколько дней», — обратил внимание на жалобы губернатор Михаил Развожаев.

Городские власти договорились с военными энергетиками, что в этот район будет переброшена дополнительная мощность с подстанции Севастопольэнерго.

«Также ФГУП 102 ПЭС Минобороны России поставит дизель-генератор. Это поможет разгрузить существующие электрические сети в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии. Дальше будем встречаться с руководством 102 ПЭС, чтобы понять, как решить эту проблему комплексно», — написал в соцсетях М.Развожаев.