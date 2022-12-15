Над энергобезопасностью работали, но пока не доработали

Проблему с отключениями света на ул.Горпищенко прокомментировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем телеграм-канале.

Как следует из публикации, правительство Севастополя организовало Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения города. На его заседаниях неоднократно поднимался вопрос перед территориальными сетевыми организациями о необходимости обеспечения надежного и качественного электроснабжения, в том числе Фиолента, Юхариной балки, района ул.Горпищенко.

Была 100-процентная готовность

В июле 2022 года на штабе были даны поручения ООО «Севастопольэнерго» и ФГУП 102 ПЭС Минобороны России принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий инвестиционной программы, направленные на улучшение качества и надежности электроснабжения этих районов Севастополя до начала нового отопительного сезона.

Выдавались и поручения по ревизиям незаконных подключений к электросетям, чтобы исключить превышения максимально-допустимой нагрузки. Севастопольэнерго и 102 энергосети должны были подписать положения о взаимодействии и координации — кто за что отвечает.

И Севастопольэнерго, и 102 ПЭС 18 ноября отчитались о 100% готовности к отопительному сезону.

«Вчерашняя ситуация с отключением потребителей улицы Горпищенко и мыса Фиолент показала, что причиной является ни что иное как отсутствие взаимоотношений между ООО «Севастопольэнерго» и ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, а также неисполнение территориальными сетевыми организациями ранее выданных поручений штаба», — объяснил Е.Горлов и отметил, что правительство Севастополя вынуждено вмешаться в данную ситуацию.

В кратчайшие сроки будет направлена информация в соответствующие органы для проведения проверки деятельности ООО «Севастопольэнерго» и ФГУП 102 ПЭС Минобороны России с привлечением к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эти предприятия не являются подведомственными организациями правительства города.

Ведется непрерывная работа

Далее сообщается, что разработана и согласована с Министерством энергетики Российской Федерации, Черноморским региональным диспетчерским управлением перспективная схема развития электроэнергетики Севастополя. В нее вошли строительство ПС 110 кВ Фиолент, ПС 110 Горпищенко, ПС 110 кВ Сапун Гора и другие мероприятия, направленные на исключения энергодефицитных районов, а также созданию упреждающего развития региона. На сегодняшний день ведется непрерывная работа с профильными министерствами РФ по включению данных мероприятий в государственные программы.

Проведена работа по включению в казну города Севастополя порядка 400 объектов электросетевого хозяйства ранее выявленные как бесхозяйственные.

Департаментом городского хозяйства города Севастополя ведется непрерывная работа по включению в бюджет города на 2023 год затрат на проведение реконструкции линии электропередачи 6 кВ №18 ПС-7 (Юхарина балка).

Создано государственное унитарное предприятие города Севастополя «Таврида», что позволит консолидировать все бесхозяйственные электрические сети, расположенные на территории Севастополя, тем самым улучшить качество надежность электроснабжения потребителей и создаст здравую конкуренцию существующим территориальным сетевым организациям.

Напомним, что штаб по обеспечению безопасности электроснабжения города был создан еще в январе 2021 года, когда большая часть Фиолентовских дач оставалась без электроснабжения из-за перегрузок сетей.